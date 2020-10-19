فرنسا تعلن استعدادها لتطوير العلاقات المصرفية مع العراق

2020/10/19 | 16:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أعلنت فرنسا، الاثنين، استعدادها لتطوير علاقاتها مع العراق في المجال المصرفي.

وقال المكتب الإعلامي للبنك لمركزي العراقي في بيان تلقته /المعلومة/ إن “محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف التقى بنظيره الفرنسي في إطار الزيارة التي ستشمل ثلاث دول أوربية،”.

وتضمن اللقاء الذي جرى في مبنى البنك المركزي الفرنسي “بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز العلاقات المصرفية بين العراق وفرنسا واهمية تطويرها “.

من جانبه أكد محافظ البنك المركزي الفرنسي أن “هنالك أستعداد كامل لتطوير العلاقات المصرفية والتعاون بين البلدين في مجالات الرقابة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.



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