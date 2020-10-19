النزاهة النيابية: الكاظمي يدفع شهريا 320 مليار دينار رواتب لموظفي الاقليم

2020/10/19 | 16:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

كشفت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، عن استمرار حكومة الكاظمي بدفع شهريا 320 مليار دينار رواتب لموظفي الاقليم من دون الاطلاع على القوائم واسماء الموظفين فيما اذا كانت حقيقية ام وهمية.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية عبد الامير المياحي لـ/المعلومة/ ان “فرق من الرقابة المالية ارادت الدخول الى اقليم كردستان والاطلاع على قوائم الموظفين الحقيقين واسمائهم وواردات الاقليم”.

واضاف ان “حكومة الاقليم منعت الاطلاع على اي شيء ولازالت الحكومة تصرف لهم الرواتب من دون معرفة الاسماء”.

واوضح المياحي ان “الكاظمي يصرف شهريا رواتب لموظفي الاقليم كل 30 بالشهر معدل 320 مليار دينار ومن دون الدراية اذا كانت فعلا تذهب لموظفين ام لجيوب المسؤولين هناك”.انتهى25و

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