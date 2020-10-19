الكاظمي وماكرون يعقدان اجتماعا بقصر الإليزيه في باريس

2020/10/19 | 16:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس.

ويعد لقاء الكاظمي وماكرون هو الثاني خلال شهر، حيث سبق وأن بحثا الجانبين اجتماعات مكثفة في بغداد خلال شهر أيلول الماضي.

وتتحدث مصادر مقربة من قصر الإليزيه عن طبيعة الملفات التي سيتم بحثها بين رئيس الحكومة والرئيس الفرنسي، مؤكدة أن الملف السياسي سيكون طاغيا خلال المباحثات، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز التعاون المشترك في قطاعات مختلفة.

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