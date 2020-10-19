الأعرجي والتحالف الدولي يبحثان التعاون بمجال مكافحة الإرهاب والتنسيق الأمني والاستخباري

2020/10/19 | 16:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، ونائب قائد التحالف الدولي اللواء كڤين كابسي، التعاون المشترك بين العراق والتحالف في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز التنسيق الأمني والاستخباري.

بيان لمكتب الأعرجي ذكر ان الأخير أشار خلال استقباله نائب قائد التحالف الدولي، الى التطور الكبير في قدرات القوات الأمنية العراقية بمهامها على أكمل وجه في حفظ الأمن ومواجهة الخلايا الإرهابية وتعزيز السلم المجتمعي.

بالمقابل أكد اللواء كابسي عدم وجود قطعات عسكرية على الأراضي العراقية، وأن عمل التحالف الدولي ينحصر على تقديم الاستشارة فقط، لافتا الى استمرار دعم التحالف للقوات العراقية في مهمتها بالقضاء على ما تبقى من خلايا داعش الإرهابي، خصوصا في مجال استخدام القوة الجوية، وبناء ورفع القدرات العسكرية العراقية وتدريب القوات الأمنية.

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