“عن كواليس حادث السطو عليها وعن مصدر ثروتها”.. كيم كارداشيان تتحدث

المستقلة/ منى شعلان/ كشفت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، أمس الأحد، انها شعرت بالموت خلال تعرضها لحادث السرقة في 2016 بالعاصمة الفرنسية باريس.



وقالت في الحلقة الأولى من الموسم الثالث من برنامج “My Next Guest Needs no Introduction” المذاع على شبكة “نيتفلكس” الرقمية، من تقديم ديفيد ليترمان: “انها ظنت ان شقيقتها كورتني […]

