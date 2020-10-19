فرنسا.. مستعدون لمعاونة العراق في المجال المصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

2020/10/19 | 16:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، الاثنين، أهمية تعزيز العلاقات المصرفية بين العراق وفرنسا واهمية تطويرها، فيما ابدى الجانب الفرنسي استعداده لمعاونة العراق في المجال المصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر بيان صدر عن اعلام البنك المركزي العراقي تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (19 تشرين الاول 2020)، أن "مخيف التقى نظيره الفرنسي في إطار مرافقته لرئيس الوزراء في زيارته التي ستشمل ثلاث دول أوربية".

واضاف، ان "مخيف بحث مع نظيره الفرنسي العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا على أهمية تعزيز العلاقات المصرفية بين العراق وفرنسا واهمية تطويرها".

من جانبه اكد محافظ البنك المركزي الفرنسي، "أستعداد بلاده الكامل لتطوير العلاقات المصرفية والتعاون بين البلدين في مجالات الرقابة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

ا.ح

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