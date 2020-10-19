اصابات كورونا في اقليم كوردستان تتجاوز الالف

2020/10/19 | 16:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان بيان الموقف الوبائي لفايروس كورونا المستجد في الاقليم اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة في بيانها انها اجرت 6670 فحصا مخبريا، ثبت منها تسجيل 1032 اصابة جديدة منها 326 في اربيل و243 في السليمانية و28 في كرميان، و406 في دهوك و29 في حلبجة.

واشار الوزارة الى شفاء 249 مصابا منهم 114 في اربيل و15 في السليمانية و29 في كرميان و65 في حلبجة، فيما توفي 26 مصابا بالفايروس منهم 6 في اربيل و10 في السليمانية و3 في رابرين و4 في دهوك و3 في حلبجة.

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