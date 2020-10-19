2020/10/19 | 17:02 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 19 أكتوبر 2020 | 05:00 مساءً | عدد القراءات : 3

الحكومة الإماراتية تصادق على الاتفاق مع إسرائيل

صادقت الحكومة الإماراتية، اليوم الإثنين، على اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، جرى توقيعه في واشنطن، الشهر الماضي.

وقالت حكومة الإمارات في حسابها على ”تويتر“، ”مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد قرارا بالمصادقة على الاتفاق الإبراهيمي للسلام، معاهدة السلام والعلاقات الدبلوماسية الكاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل، ويوجه بالبدء في الإجراءات الدستورية لاستصدار مرسوم اتحادي بالتصديق على الاتفاق“.

وأصبحت الإمارات والبحرين، في سبتمبر أيلول، أول دولتين عربيتين توقعان اتفاقات لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل منذ 25 عاما.

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