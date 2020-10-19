صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 667 المسجلة اليوم ِ

2020/10/19 | 17:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 667 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 288 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 667 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

– 288 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

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قطاع الرصافة 55 حالة

قطاع النهروان 80 حالة

قطاع البلديات الاول 48 حالة

قطاع بغداد جديدة 45 حالة

قطاع المدائن 28 حالة

قطاع الاعظمية 23 حالة

– 379حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 103 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557 قطاع 31 .



قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .



حي طارق , الحميدية , الجوادر , الكيار ة

345, 357 .316 .314 , 331 الشعب 18 حالة محلة 317, 337,332 , 325,

حالة محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 , البلديات 13

, 506 , 508 , 502, 509, 504 , شارع فلسطين 19 حالة محلة 505, 503, •

الامين 15 حالة محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743•

, 709 706 , 704 , بغداد جديدة 16 حالة محلة 701 , 703 , 708 •

, الزعفرانية 42 حالة محلة , 953 , 960 , 917 , 964 , 958 , 961 , 962 ,949•

905 , , 906 , 909 , الكرادة 12 حالة محلة 903, 905, •

, 302 , 310 , 314 , 311 , الاعظمية16 حالة محلة, 314

حي تونس 10 حالات محلة .



302 , 301 , 303

العبيدي 17 حالة محلة , الكفاءات , 762 ,765 , 764 , 769

. حي الزهراء7 حالات محلة , 757 , 759 , ,

حي النصر حالة واحدة , 773

حي السلام حالة واحدة , 408

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ام الكبر والغزلان 3 حالات محلة 345 , 337 ,

المعامل 5 حالات محلة 799 , 796

718,710• زيونة 9 حالات محلة 716,

شارع السعدون حالة واحدة محلة 101

الجادرية حالتين محلة 923, 911

الكفاح حالة واحدة محلة 111

باب الشيخ حالة واحدة محلة 121

سبع قصور 6 حالات قرب جامع الامام علي والزراعي

الطالبية 3 حالات محلة 322, 332, 321

محافظة واسط حالة واحدة الصويرة

المشتل 8 حالات محلة 771, 767, 751,

الرشاد حالة واحدة •

الشماعية 5 حالات محلة 758,

الصليخ 8 حالات محلة 304, 326,

الراشدية 6 حالات الزراعي

حي النصر حالة واحدة

حي القاهرة9 حالات محلة 311, 309, 313, 318

سبع ابكار حالتين محلة 332, 342

المدائن 10 حالات محلة الوحدة, قرية الحرية

بسماية حالة واحدة عمارة 108

الكفاح حالتين محلة 125, 111

التاجي حالة واحدة الزراعي

حي تونس حالتين محلة 300

الدوانم حالة واحدة

شارع المغرب حالتين محلة 304,

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 55815 توفي منهم 1321 للاسف فيما اكتسب الشفاء 49778 ومتبقي قيد العلاج 4716”.





ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

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