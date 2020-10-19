مسلحون يستقلون ’لاندكروز’ يفتحون النار على مطعم وسط بغداد.. ويصيبون منتسباً!

2020/10/19 | 17:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

هاجم مسلحون ليلة الأحد على الإثنين، مطعماً وسط بغداد، مستقلين سيارة لاندكروز، في تكرار لهجمات مماثلة شنتها مجاميع مسلحة خلال الأسبوع الماضي في مناطق قلب العاصمة.



وقال ضابط في مركز شرطة قريب من الحادث، لـ "ناس" إن "عجلة لاندكروز تويوتا، أو ما يُعرف بـ (جي اكس آر) يقودها مسلحون، فتحت النار على مطعم في منطقة السعدون وسط العاصمة بغداد".

وأضاف "أن اثنين من المسلحين، أشهروا بنادقهم باتجاه المطعم، وفتحوا نيرانهم، ثم لاذوا بالفرار، الأمر الذي أدى إلى إصابة مفوّض، تم نقله على الفور إلى مستشفى الجملة العصبية".

وقبل أيام، هز دوي انفجار منطقة الكرادة وسط بغداد.





وقال مصدر أمني لـ "ناس" بعد منتصف ليل الإثنين على الثلاثاء (13 تشرين الأول 2020) إن "المسلحين فجروا عبوة ناسفة بالقرب من متجر لبيع المشروبات الكحولية قرب عمارة الشروق في منطقة الكرادة"، قبل أن تصدر عمليات بغداد توضيحاً قالت فيه إن التفجير الذي سمع سكان العاصمة دويه كان ناجماً عن عبوة صوتية.





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