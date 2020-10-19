وضعه حرج..

2020/10/19 | 17:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت قناة "كان" الإسرائيلية باستدعاء عائلة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لـ"وداعه" في مستشفى "هداسا" بالقدس بسبب وضعه الصحي الحرج.

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