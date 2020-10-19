صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للاصابات المسجلة اليوم ِ

2020/10/19 | 17:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي عن تسجيل 667 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 288 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

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