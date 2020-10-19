مدرب منتخب الشباب يستدعي مهاجم لاتسيو الإيطالي

2020/10/19 | 17:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجه مدرب منتخبنا الوطني للشباب قحطان جثير، الدعوة إلى اللاعب العراقي المغترب شوان محمد والذي يلعب ضمن صفوف شباب لاتسيو الإيطالي، وذلك للانضمام لصفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة.

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