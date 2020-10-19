فرانس فوتبول تعلن قائمة أفضل 10 رؤوس حربة لفريق الأحلام

2020/10/19 | 17:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، قائمة أفضل 10 لاعبين في مركز رأس الحربة، على مدار تاريخ كرة القدم الحديثة.

وضمت القائمة، دينيس بيركامب، يوهان كرويف، كيني دالجليش، إيزيبيو، ساندور كوسيتش، جيرد مولر، روماريو، رونالدو، ماركو فان باستن، وجورج وايا.

وتعلن المجلة الفرنسية، قائمة تضم 10 لاعبين في كل مركز، وتستعرضها في استفتاء لاختيار فريق الأحلام.

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