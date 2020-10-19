ميسي ينافس 9 أساطير على دخول فريق الأحلام

2020/10/19 | 17:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية قائمة اللاعبين العشرة في مركز المهاجم الأيمن، المرشحين لدخول فريق الأحلام.

ولا تضم القائمة من اللاعبين الحاليين سوى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة فريق برشلونة الإسباني، والجناح الهولندي آريين روبن.

ويتنافس ميسي في الاستفتاء مع زميله السابق صامويل إيتو، إضافة إلى كل من لويس فيجو، دافيد بيكهام، جورج بيست، جارينشيا، جيرزينهو، كيفن كيجان وستانلي ماتيوس.

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