كيف يصيب فيروس كورونا الإنسان؟ خبراء يجيبون

2020/10/19 | 17:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في معظم الحالات، من المستحيل التحديد

الدقيق لكيفية إصابة الشخص بفيروس

كورونا المستجد، الذي يسبب مرض كوفيد-19،

لكن شهورا من البحث من تحديد بعض الطرق

التي يصيب بها الفيروس الإنسان.

وبحسب صحيفة "واشنطن

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