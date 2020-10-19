ارتفاع الأسهم الأمريكية في المستهل مع آمال التحفيز المالي

2020/10/19 | 17:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الإثنين، مع آمال الاتفاق بشأن حزمة التحفيز.

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