إنفوجرافيك.. تأثير جائحة كورونا على الجدارة الائتمانية للدول العربية

2020/10/19 | 17:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي - مباشر: شهدت معظم دول المنطقة تراجعاً في الجدارة الائتمانية والنظرة المستقبلية منذ مطلع عام 2020، تزامناً مع التأثير السلبي لجائحة "كورونا"، باستثناء أبوظبي ومصر.ويوضح الإنفوجرافيك التالي تفاصيل التصنيفات للدول العربية.ترشيحات: إحصاء …

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