نائب يحذر من تداعيات حادثة الاعتداء على مركز صحي في ديالى ويدعو لتحقيق عاجل

2020/10/19 | 17:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

حذر عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب مضر الكروي، الاثنين، من تداعيات حادثة الاعتداء على مركز صحي في ناحية بني سعد جنوب غرب ديالى داعيا الى فتح تحقيق عاجل.

وقال الكروي في بيان تلتقه /المعلومة/ إن “مشاهد الاعتداء على مركز صحي في ناحية بني سعد(20كم جنوب غرب بعقوبة) من قبل ذوي احد المصابين بحادث سير مؤلمة وتمثل ظاهرة سلبية جدا تستدعي وقفة جادة من قبل القوات الامنية في ان تاخذ دورها في حماية المراكز والمستشفيات والكوادر الطبية والادارية من ممارسات غير مقبولة وبعيدة عن اخلاق المجتمع وتفاعله الايجابي مع الكوادر الطبية التي تمثل ثروة وطنية”.

واضاف الكروي، ان “ماحصل يستدعي تحقيق عاجل من قبل قيادة الشرطة والعمل على حماية اكبر للمراكز الصحية”، مؤكدا بانه “ليس من المقبول ان تتعرض المراكز الى التخريب والتدمير وهي تمثل نافذة مهمة لتلقي العلاج”.

واعتبر أن “ماحصل فعل مرفوض وعلى الاجهزة الامنية ان يكون دورها اكبر في منع تكرارها وتشديد الاجراءات واتخاذ كل ما نص عليه القانون بحق من يحاول تخريب المؤسسات الصحية او الاعتداء على الكوادر الصحية”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي وبيان رسمي لدائرة صحة بينت حجم الاضرار الكبيرة الذي تعرض لها مركز صحي في ناحية بني سعد في ساعة متاخرة من مساء يوم بسبب الاعتداء عليه من قبل ذوي احد المصابين بحادث سير.



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