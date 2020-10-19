الفتح.. هناك تغيير قادم بالعراق ولا نتوقع انتخابات

2020/10/19 | 17:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن القيادي عن تحالف الفتح غضنفر البطيخ، الاثنين، انه هناك تغييرا قادما للطبقة السياسية الحالية بعوامل داخلية أو خارجية، متوقعا عدم اجراء اي انتخابات وان تكون اميركا هي المستفيدة.

وقال البطيخ في مقابلة متلفزة تابعها ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (19 تشرين الاول 2020) إن "هناك ظرفا اقتصاديا متراجعا وجرائم متكررة اثرت على الوضع الأمني وهذه كلها تهدد الوضع القائم والمستفيد الاول هي اميركا".

واضاف ان "الظروف الحالية تشبه ما حصل في ايام حكم صدام حسين الأخيرة وربما تتدخل اميركا وتحدث تغييرا في العراق على غرار ما حدث في عام 2003 ونتوقع ان لا تحدث انتخابات".

ورجح أن تحدث 3 امور ممهدة بالقول:، انه "ستتعاظم الخلافات السياسية بشكل يؤدي لتفاقم الوضعين الاقتصادي والامني ما قد يمهد لقرار بحل البرلمان وتشكيل حكومة انقاذ وطني" على حد تعبيره.

وكان النائب السابق وائل عبد اللطيف قد دعا في وقت سابق إلى إنهاء العملية السياسية الحالية في العراق والبدء بعملية سياسية جديدة، لكون العملية الحالية أصبح من شبه المستحيل إصلاحها، حسب رأيه.

ا.ح

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