عرض ثلاثي يسعى لتنظيم كأس العالم للجنس اللطيف – 2027

2020/10/19 | 17:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]كشفت بلجيكا وهولندا وألمانيا عن خطط للتقدم بعرض ثلاثي مشترك لاستضافة نهائيات كأس العالم - 2027 لكرة القدم النسائية.

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