احباط أكبر محاولة لتهريب الكوكايين في الاردن

2020/10/19 | 17:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت السلطات الأردنية 48 كيلوغراما من الكوكايين في طرد بريدي في مطار الملكة علياء الدولي جنوب عمان وأوقفت شخصين ضالعين في العملية، على ما أعلنت قوات الأمن في المملكة الاثنين.

وقالت دائرة الجمارك الأردنية وإدارة مكافحة المخدرات في بيان مشترك إنه "تم إحباط أكبر محاولة تهريب لمادة الكوكايين المخدرة منذ بداية هذا العام"، وقد ضُبط خلالها "48 كيلوغراما من تلك المادة المخدرة".

وأشار البيان إلى توقيف شخصين ضالعين في تلك القضية بعدما "تبين نيتهما إعادة تهريب تلك المواد إلى إحدى الدول المجاورة"، لافتة إلى "تحويل القضية لمدعي عام محكمة أمن الدولة".

وبحسب البيان فإن مادة الكوكايين تم إحضارها في طرد بريدي عبر مطار الملكة علياء الدولي (30 كلم جنوب عمان) وقد "أخفيت بطريقة سرية بداخله".

وعقوبة الإتجار بالمخدرات في المملكة هي السجن لمدة تراوح بين 3 أعوام و15 عاما تبعا للكميات المضبوطة، أما الحيازة والتعاطي فتصل عقوبتها إلى السجن لثلاث سنوات.

PUKmedia وكالات‌

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