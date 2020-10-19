صحيفة تكشف عن فضيحة “خطيرة” في البحرية البريطانية

2020/10/19 | 17:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أفادت صحيفة “صن” نقلا عن مصادر مطلعة أن ضابط غواصة بريطانيا يقود منظومة صواريخ نووية، ظهر ثملا أثناء عملية التفريغ، وتم إيقافه عن الخدمة.جرت الحادثة أثناء رسو الغواصة البحرية البريطانية “فيغيلانت” في القاعدة الأمريكية “كينغ باي” في ولاية جورجيا.وذكر أن البحارة البريطانيين فيما كانوا يستعدون لتفريغ 16 صاروخا من طراز “تريدينت”، […]

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