2020/10/19 | 17:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ تعرضت الفنانة ميس حمدان ، خلال الساعات الماضية ، لانتقادات واسعة من قبل متابعيها ، بعد نشرها مقطع فيديو لها ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.



واستخدمت ميس ، برنامج حديث ، من خلاله استطاعت تركيب وجهها على أجساد بعض الممثلات ، فى مشاهد خادشة للحياء ، وجريئة بعض الشئ […]

التدوينة ميس حمدان تتعرض لهجوم عنيف من متابعيها بسبب هذا الفيديو ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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