2020/10/19 | 17:33 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 19 أكتوبر 2020 | 05:16 مساءً | عدد القراءات : 18

هيأة المنافذ الحدودية وشرطة الكمارك تتباحثان في آلية تعزيز الواقع الامني

التقى رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي في مكتبه اللواء الركن وليد حسين تعوبي مدير عام شرطة الكمارك.

واكد الوائلي خلال اللقاء على أهمية تفعيل دور عمل شرطة الكمارك وتمكينهم من أداء مهامهم بصورة مهنية بعيدا عن التدخل في اختصاص كل جهة عاملة في المنافذ الحدودية.

كما نوقش في الاجتماع آلية توزيع مفارز الكلاب البوليسية (k9) والإعداد المتوفرة منها وتعزيز المنافذ ذات الزخم التجاري بمفارز ساندة بما يضمن سلامة أمن البضائع والسلع المستوردة الداخلة إلى العراق.

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