أسطول مركبات نقل بريد يدخل إلى الخدمة

2020/10/19 | 17:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الاتصالات، الاثنين، دخول ١٣٥ مركبة من أسطول مركبات نقل البريد إلى الخدمة.



وذكر إعلام الوزارة، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (19 تشرين الأول 2020)، "استلمت شركة البريد سيارات فإن نوع رينو حديث وأدخلت إلى خدمة نقل البريد داخل بغداد وبين المحافظات والمكون من ١١٠ سيارة و ٢٠ مركبة لوري حمل بوكس و ٥ مركبات مصفحة لنقل الأموال".

وأشارت الوزارة إلى أن "ذلك سيساهم في سرعة نقل ووصول البريد من المكاتب البريدية المنتشرة في بغداد والمحافظات ووصوله إلى مقر مركز الخدمات البريدية المركزي في العلاوي مجاور مستشفى ابن البيطار وبالتالي سرعة إيصال البريد الحكومي الرسمي وبريد المواطنين والطرود البريدية وكافة الخدمات الإضافية التي يقدمها مركز الخدمات البريدية وخلال أوقات قياسية".

ولفتت إلى أن ذلك "يعزز من ثقة المواطن العراقي بالخدمة البريدية حيث تسعى إدارة شركة البريد والتوفير والكوادر العليا في الوزارة إلى تقديم كل ما يساهم ويلبي طموح الشركة ورضى المواطن عن هذه الخدمات".

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