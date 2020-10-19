التقدم.. انتصار العقل والحرية

2020/10/19 | 17:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكبر مشكلة كانت ـ ولا تزال ـ تواجه العالم العربي منذ بداية وعيه بضرورة التغيير/ التحديث، هي تصوّره الاختزالي لمسار الانتقال على أنه مسار أحادي البُعْد، وفي الغالب مسار مادي/ آلي/ تقني، وشيء من تنظيم إداري محدود في حدود الإجراء العملي فيما هو مباشر وآني

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