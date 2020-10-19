الصقور يتغلبون على الطلبة بثلاثية نظيفة

2020/10/19 | 17:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تغلب فريق القوة الجوية، الاثنين، على فريق الطلبة بثلاثة اهداف من دون مقابل في مباراة ودية جمعتهما.

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