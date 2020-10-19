خمسة آلاف عام من الحضارة، لكننا اليوم خلف التّاريخ - نادية خلوف

2020/10/19 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف في سورية " الياسمين" لو مررت بالقرب من نهر بردى فسوف تغلق أنفك من رائحة المستنقع فيه، لكننا لا زلنا نعبّر عن أنفسنا بأننا من بلد الياسمين.نحن السّوريين أتينا من خلف التّاريخ -أتحدث عن نفسي- حيث لم يكن لدينا -أعني لديّ- منافذ لمعرفة ما يجري في العالم ، فاعتمدنا -أعني اعتمدت -على نظرية المؤامرة .



ضعوا بدل كلمة نحن هي ، كي لا تصابون بالإسهال الكلامي، و تكتبون أساطير من صبيان أفكاركم حول ما أعنيه ......





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