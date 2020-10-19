عضو بالقانونية النيابية: غرف مظلمة ترعى تقسيم قانون الانتخابات.. 4 قوى تريد الهمينة

2020/10/19 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب حسين العقابي، اليوم الاثنين، بان تقسيم الدوائر المتعددة يجري في ’’غرف مظلمة’’ بعيداً عن مجلس النواب فيما اشار الى ان التقسيم يجري من قبل 3 او 4 قوى سياسية بمعزل عن اعضاء المجلس.

وقال العقابي لـ(بغداد اليوم)،ان "تقسيم الدوائر في المحافظات في قانون الانتخابات، كان من المفروض ان تعمل عليه اللجنة القانونية باعتبارها جهة الاختصاص وفق نص الدستور، لكن الحقيقة بان الامور تدار من خارج مجلس النواب من قبل عدد من القوى سياسي بمعزل عن اعضاء المجلس وبقية الكتل السياسية، وهم يعلمون منذ اسبوع تقريبا على تقسيم الدوائر وفق مايتناسب مع مزاجهم واخواهم السياسية".

واشار الى ان "القوى السياسية تحاول الاتيان بمخرجات انتخابية تتلائم مع مصالح تلك القوى ويعاد انتاجهم مرة اخرى بعيدا عن ارادة وطموح المواطن العراقي".

ولفت الى انه "تم الاطلاع على بعض التقسيمات وهي اقتطاع جزء واضافته الى اخر بالاضافة الى تقليم اظافر بعض القوى السياسية لان القوى التي تدير عملية التقسيم تعلم بنسبة تفوق 70% توجهات الرأي العام وطبيعة التصويت في المراكز الانتخابية".

واردف "لذا فانه بامكانها ان ان تضخم او او تقلص او تضعف اي طرف من خلال شطر اصواته وتشتيتها بين عدة دوائر انتخابية"، قائلاً بان "ما يحدث بعيدا عن روح المسؤولية ولايصب في مصلحة المواطن ومطالبات التغير والاصلاح وهذا القوى تحاول اعادة انتاج فسها مرة اخرى".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، أن الكتل السياسية توصلت الى تفاهمات بشأن شكل وعدد الدوائر الانتخابية، فيما كشف عن موعد لحسم هذه التفاهمات.

وقال الموسوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الكتل السياسية توصلت إلى تفاهمات بشأن شكل وعدد الدوائر الانتخابية في بعض المحافظات، فيما يتركز الخلاف حول العاصمة بغداد".

وأضاف أن "الخلاف يتمحور حول عدد الدوائر في بغداد وآلية تحديد مساحة الدائرة وتوزيعها على الاقضية"، مبينا أن "هذه الاشكالات من الممكن أن تحل في الأسبوع الحالي أو المقبل".

وبين أن "هناك اجتماع مرتقب لقادة الكتل السياسية خلال الأسبوع الحالي أو المقبل لحسم تلك الملفات خصوصا فيما يخص بغداد".

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