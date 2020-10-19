غداً.. وزراء النقل العرب يناقشون مقترحاً مصرياً بإنشاء شركة متخصصة لنقل البضائع

2020/10/19 | 17:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة ـ مباشر: بعقد مجلس وزراء النقل العرب، خلال الفترة 20-22 أكتوبر / تشرين الأول 2020، فعاليات الدورة 33 والدورة 65 لمكتبه التنفيذي، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة الإسكندرية بمصر.وأوضحت جامعة الدول …

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