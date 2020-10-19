ثقة بناة المنازل الأمريكية ترتفع لمستوى قياسي جديد

2020/10/19 | 17:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت ثقة بناة المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بعكس توقعات استقرارها خلال الشهر الجاري، لتسجل مستوى قياسياً جديداً.

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