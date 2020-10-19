ملك الاردن يتسلم رسالة من أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

2020/10/19 | 17:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

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تسلم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، رسالة من امير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، نقلها وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ركزت على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.



وتناول لقاء ملك الاردن ووزير الخارجية الكويتي آليات توسيع التعاون الثنائي في المجالات كافة، والجهود المشتركة للتصدي لوباء كورونا وآثاره الإنسانية والاقتصادية، […]

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