2020/10/19 | 18:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

بدأت شركة الأدوية الأميركية العملاقة فايزر تصنيع مئات الآلاف من لقاحات كوفيد-19 قبل الموافقة الأميركية المتوقعة في نوفمبر/تشرين الثاني.

البدء في تصنيع لقاح كوفيد-19يتم تصنيع لقاحات فيروس كورونا في مصنع الشركة في بورس، بلجيكا، وفقًا لما ذكرته صحيفة Mail on Sunday، التي أجرت مقابلة مع رئيس شركة فايزر في المملكة المتحدة، بن أوزبورن، وعرضت مقطع فيديو يوضح عملية التصنيع التي تتبعها شركة فايزر، ولكن المقطع لم يوضح أن اللقاح قيد التصنيع حاليًا.تقول الشركة إنها تأمل توفير 100 مليون جرعة هذا العام، في حالة منح اللقاح الموافقة التنظيمية، مع خطط لتصنيع 1.3 مليار في عام 2021.سيحتاج كل مريض إلى تلقي جرعتين من اللقاح، وفقًا لما ذكرته صحيفة Mail on Sunday.يتم الآن تخزين اللقاحات المنتجة، وهي جاهزة للشحن في جميع أنحاء العالم عند إعطاء الضوء الأخضر، وفقًا لتقرير Mail on Sunday.شركة فايزر هي الشركة الرائدة في السباق العالمي لتطوير لقاح آمن وفعال لفيروس كوفيد-19، والذي تطوره بالتعاون مع BioNTech الألمانية.في الأسبوع الماضي، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة أفضل تقديراتها بشأن متى يمكن أن تتقدم بطلب للحصول على موافقة الطوارئ، وكان ذلك في نوفمبر/تشرين الثاني وهو ما اعتبره البعض هزيمة للرئيس ترامب، الذي أصر على أن اللقاح سيكون جاهزًا ومتاحًا قبل انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقاح كورونا… إنتاج ملايين الجرع “بشكل رسمي” في بلجيكا: بإنتظار الاشارة لتوزيعها على العالم) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقاح كورونا… إنتاج ملايين الجرع “بشكل رسمي” في بلجيكا: بإنتظار الاشارة لتوزيعها على العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).