الكاظمي وماكرون يستعرضان آخر التطورات الإقليمية والدولية

2020/10/19 | 18:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، اليوم الاثنين، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الأليزيه بالعاصمة باريس، آخر التطورات الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، التقى اليوم الإثنين، في قصر الأليزيه بالعاصمة باريس، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وذلك في إطار جولته الأوربية الحالية التي تتضمن زيارة فرنسا والمانيا وبريطانيا”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، كما تم استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

واضاف البيان، ان “اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق وفرنسا، خاصة ما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية، وفي مجال مكافحة الإرهاب”.





وأعرب الكاظمي، عن “تطلعه الى تمتين علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، وتوطيد سبل التعاون المشترك، بما يعزز المصالح المشتركة بينهما”، مثمنا “الجهود التي تقوم بها فرنسا لإطلاق مبادرة لدعم الحكومة العراقية في تنفيذ بعض فقرات برنامجها الحكومي الإصلاحي”.

ورحب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بزيارة الكاظمي، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات مع العراق في مختلف المجالات.

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