الكاظمي يثمن جهود فرنسا لدعم البرنامج الحكومي.. وماكرون: حريصون على تعزيز العلاقات مع العراق

2020/10/19 | 18:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يلتقي الرئيس الفرنسي في قصر الأليزيه بالعاصمة باريس

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التقى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، في قصر الأليزيه بالعاصمة باريس، الرئيس الفرنسي، السيد إيمانويل ماكرون، وذلك في إطار جولته الأوربية الحالية التي تتضمن زيارة فرنسا والمانيا وبريطانيا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، كما تم استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق وفرنسا، خاصة ما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية، وفي مجال مكافحة الإرهاب.

وأعرب السيد الكاظمي عن تطلعه الى تمتين علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، وتوطيد سبل التعاون المشترك، بما يعزز المصالح المشتركة بينهما .

كما ثمّن سيادته الجهود التي تقوم بها فرنسا لإطلاق مبادرة لدعم الحكومة العراقية في تنفيذ بعض فقرات برنامجها الحكومي الإصلاحي.

ورحب الرئيس الفرنسي، السيد إيمانويل ماكرون بزيارة رئيس مجلس الوزراء السيد الكاظمي، وأكد حرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات مع العراق في مختلف المجالات.

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