“علي بابا” تستحوذ على 72% من “صن آرت” بـ3.6 مليار دولار

2020/10/19 | 18:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

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اشترت مجموعة “علي بابا” الصينية العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية حصة كبرى بقيمة 3.6 مليار دولار من شركة “صن آرت” التي تدير مئات المتاجر الكبرى التابعة لعملاق التسوق الفرنسي “أوشان” في بر الصين الرئيسي.



ومع الحصول على هذه الحصة بنسبة 72 في المئة في “صن آرت”، تحكم “علي بابا” قبضتها على قطاع التجارة الإلكترونية في […]

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