(سومر نيوز) تنشر تفاصيل جديدة عن رواتب أعضاء مجلس النواب

2020/10/19 | 18:08 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



نشر الخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي، تفاصيل وصفها بـ"الدقيقة" تخص أعضاء مجلس النواب ...

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