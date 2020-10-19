محدث.. الدولار يُعمق خسائره عالمياً وسط تزايد آمال التحفيز

2020/10/19 | 18:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عمق الدولار الأمريكي خسائره أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسط آمال التحفيز وبعد بيانات اقتصادية.

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