نائب عن سائرون يحذر من حرب أهلية في العراق لتحقيق 3 أهداف - عاجل

2020/10/19 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر النائب عن تحالف سائرون محمود الزجراوي، الاثنين 19-10-2020، من وجود مخطط مدعوم خارجياً وداخلياً لاحداث حرب أهلية في العراق حسب ما قاله.

وقال الزجراوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك مخططا تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة اطراف داخلية، يهدف الى اشعال حرب أهلية في العراق، لكن الحرب تكون هذه المرة شيعية – شيعية في مدن الوسط والجنوب".

وبين ان "الهدف من اشعال الحرب الاهلية في العراق، منع اقامة اي انتخابات في البلاد، وكذلك ابقاء القوات الأمريكية لفترة اطول داخل العراق، وتدمير ما تبقى من العراق، وهذا ما تريده واشنطن وتعمل على تنفيذه حالياً، ولهذا على الجميع الحذر من هذا المخطط الخطير".

وحذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق من حرب أهلية وصدام مذهبي داخل البلاد.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن "هنالك جهات مشبوهة تؤجج الوضع وتعرض الامن السلمي للخطر".

ودعا الصدر، "الجميع إلى تحكيم العقل والشرع وحب الوطن قبل الاقدام على أي امر يجر البلاد إلى الحرب الاهلية او صدام شيعي شيعي او طائفي".

وارفق في التغريدة وسم "العراق امانة في اعناقنا"، مضيفا: "ثم اعلموا أن دم العراقي حرام على العراقي".

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