مكتب الكاظمي يوضح تفاصيل لقائه مع ماكرون

2020/10/19 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بيانا لتفاصيل لقاءه مع الرئيس الفرنسي، ماكرون، في قصر الأليزيه بالعاصمة باريس.

وذكر بيان المكتب، أن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وخلال لقاءه في قصر الأليزيه بالعاصمة باريس، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في إطار جولته الأوربية الحالية التي تتضمن زيارة فرنسا والمانيا وبريطانيا، بحث خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها".

وأضاف البيان، أن "اللقاء استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق وفرنسا، خاصة ما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية، وفي مجال مكافحة الإرهاب".

وأعرب الكاظمي، عن "تطلعه الى تمتين علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، وتوطيد سبل التعاون المشترك، بما يعزز المصالح المشتركة بينهما، كما ثمّن الجهود التي تقوم بها فرنسا لإطلاق مبادرة لدعم الحكومة العراقية في تنفيذ بعض فقرات برنامجها الحكومي الإصلاحي".

ورحب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بـ"زيارة رئيس مجلس الوزراء، وأكد حرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات مع العراق في مختلف المجالات".

وفي وقت سابق، اعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الإثنين، 19 تشرين الأول، 2020، توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع فرنسا في مجالات النقل والزراعة والتعليم.

وقال المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "العراق وقع في العاصمة الفرنسية باريس، ثلاث مذكرات إعلان نوايا في مجالات النقل والزراعة والتعليم، بحضور رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي ورئيس الحكومة الفرنسية، جان كاستيكس".

واضاف البيان أن "وزير الزراعة العراقي وقع مع وزير الزراعة والأغذية الفرنسي، مذكرة إعلان نوايا لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تعزيز القدرات المؤسساتية لوزارة الزراعة العراقية، بما في ذلك تبادل الخبرات في مجال الزراعة والتدريب والتعليم البيطري والصحة النباتية والبحوث الزراعية".

وتابع، أن "المذكرة تشمل تشجيع الشراكات الزراعية والغذائية، في مجالات الصناعات الغذائية والزراعية والآلات الزراعية وتنمية موارد الأراضي والمياه".

وتابع أن "وزير النقل العراقي وقع مذكرة إعلان حسن النوايا مع نظيره الفرنسي فيما يتعلق بإنشاء القطار المعلق في العاصمة بغداد"، مبينا أن "مذكرة إعلان النوايا التي وقعها نيابة عن وزير التعليم العالي العراقي، الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي مع وزير التعليم الفرنسي، تضمنت تعزيز التعاون في مجال التعليم بين الطرفين، وتوسيع قبول الطلبة العراقيين في الجامعات الفرنسية".

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد وصل مساء أمس الأحد، العاصمة الفرنسية باريس، في إطار جولة أوربية تشمل فرنسا وبريطانيا والمانيا، يجري خلالها عدة مباحثات ترتكز على تطوير العلاقات الثنائية مع الدول الثلاث، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات متعددة.

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