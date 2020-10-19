ودية الطلبة تتسبب باصابة لاعبين من القوة الجوية

2020/10/19 | 18:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

تعرض لاعبين من صفوف فريق القوة الجوية، الى الاصابة خلال مشاركتهما بالمباراة الودية انام الطلبة.

وقال عضو الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية سمير كاظم لـ /المعلومة/ ان “ثنائي الفريق علي حصني و أمجد راضي تعرضا للاصابة بعد دقائق من إشراكهما”.

واوضح ان “الكادر الطبي سيجري الفحوص الاولية لهما اليوم ومن ثم سيتم تحديد مدة غيابهما عن الملاعب”، معرباً عن امله بان “تكون الاصابات طفيفة وغير قوية”.

يذكر ان المباراة انتهت بفوز الصقور بثلاثة اهداف دون رد.



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