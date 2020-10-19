التحالف الدولي.. لا نملك قطعات عسكرية على الاراضي العراقية

2020/10/19 | 18:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 20 دقیقة

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ديجيتال ميديا انا ر تي

اعلن التحالف الدولي ضد داعش، الاثنين، عدم وجود قطعات عسكرية تابعة له على الأراضي العراقية، مؤكدا على دعم القوات العراقية للقضاء على ماتبقى من خلايا داعش.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لمستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (19 تشرين الاول 2020)، ان "الاخير استقبل بمكتبه نائب قائد التحالف الدولي، اللواء كڤين كابسي".

واضاف، ان اللقاء شهد "بحث التعاون المشترك بين العراق والتحالف الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز التنسيق الأمني والاستخباري".

و بحسب البيان فقد أكد اللواء كابسي، "عدم وجود قطعات عسكرية على الأراضي العراقية"، مشيرا الى ان "عمل التحالف الدولي ينحصر على تقديم الاستشارة فقط".

واشار الى "دعم التحالف الدولي للقوات العراقية في مهمتها بالقضاء على ماتبقى من خلايا داعش الإرهابي، خصوصا في مجال استخدام القوة الجوية، وكذلك بناء ورفع القدرات العسكرية العراقية وتدريب القوات الأمنية".

من جانبه أكد الأعرجي أن "قدرات القوات الأمنية العراقية قد تطورت كثيرا، وهي تقوم بمهامها على أكمل وجه في حفظ الأمن ومواجهة الخلايا الأرهابية وتعزيز السلم المجتمعي".

ا.ح

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