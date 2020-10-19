إدارة الزوراء: مبارتنا أمام الشرطة ستقام على ملعب الشعب الدولي

2020/10/19 | 18:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أكد عضو الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي عبد الرحمن رشيد أن فريقه جاهز لمباراة الديربي أمام فريق الشرطة في افتتاح الدوري، معلناً أن المباراة ستقام على أرض ملعب الشعب الدولي .

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