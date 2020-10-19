2020/10/19 | 18:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القيادي الفلسطيني صائب عريقات في وضع صحي حرج { القدس، (أ ف ب) – أعلن مستشفى “هداسا عين كارم” الإسرائيلي في القدس تدهور صحة أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الذي أصيب مؤخرا بفيروس كورونا المستجد، واصفا حالته بأنها “حرجة”.وقال المستشفى في بيان “قضى السيد عريقات ليلة هادئة ولكن طرأ هذا الصباح تدهور في […]

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