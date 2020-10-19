2020/10/19 | 18:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلدان المنافي – حسن العلوي من المؤسف ان يكون العربي المسلم قاصرا عن تفهم معنى النبوة المحمدية فينتظر سياسي.عربي مسيحي ليقوده نحو معنى محمد بن عبدالله.ان.ميشيل عفلق هو بأمس الحاجة لطالب ثانوية مسلم ليعلمه.من هو محمد بن عبد الله.واذا بنا نترك القران .والصحابة واصحاب التفسير القراني ونذهب لميشيل عفلق حتى يعرفنا بنبينا […]

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