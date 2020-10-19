2020/10/19 | 18:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمــــا بعـــد ..بعيـدون عن العين ..قريبـون من القلب – صباح الربيعي اشعر ان هناك خللاً ما في أدائنــا الإعلامي بشكل عـام، يتعلق بالأولويات، وهو ما لم ننتبه اليه كما ينبغي .فهناك تقصير متراكم، تصاعد مع الايام حتى صار سمة من سمات حياتنا وسط تسويفات ما أنزل الله بها من سلطان! من المعروف […]

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