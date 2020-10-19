دولة القانون: مندسون يحاولون خلط الاوراق بشأن حادثة حرق مقر الديمقراطي

2020/10/19 | 18:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري، اليوم الاثنين، بفتح تحقيق على خلفية احراق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال النوري في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه ان “على الحكومة العراقية فتح تحقيق في حادثة حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني”.

واكد ان “هناك عناصر مندسة تريد ان تخلط الاوراق وزرع الفتنة بين ابناء الشعب العراقي”.

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