واشنطن بشأن مذبحة الفرحاتية: جرائم الفصائل تقود العراق نحو العنف الطائفي

2020/10/19 | 18:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت الخارجية الأميركية من خطورة الجرائم التي قد تقود العراق نحو العنف الطائفي، وذلك خلال بيان إدانة بشأن مذبحة الفرحاتية.

وذكرت الخارجية في بيانها، إدانة واشنطن للمجزرة التي وقعت بحق المدنيين الأبرياء على يد المجاميع المسلحة المدعومة من إيران، مضيفة أنها تحث الحكومة العراقية لفرض سيطرتها فورا على تلك المجاميع التي قالت إنها تهاجم بشكل غير قانوني الأقليات الدينية والعرقية والمتظاهرين والناشطين السلميين ومقار الأحزاب السياسية والبعثات الدبلوماسية.

وأضاف بيان الخارجية الأميركية أن هذه الجماعات المسلحة والهجمات تمنع المجتمع الدولي من مساعدة العراق وقد تقوده نحو العنف الطائفي وعدم الاستقرار.https://www.state.gov/attacks-on-civilians-in-salah-al-din-governorate-iraq/

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