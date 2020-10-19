ثلاثي نفط الوسط: هدفنا قيادة الفريق للمنافسة على لقب الدوري العراقي

2020/10/19 | 18:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ساعد انضمام المحترفين الثلاثة، المغربي عمر المنصوري والعاجي فلورنت ديدر والسيراليوني شيكا فوفانا، لمعسكر نفط الوسط في أربيل، على زيادة فرصة الانسجام مع زملائهم.

الثلاثي تحدث لكووورة بثقة كبيرة عن الموسم الجديد، ليكون نفط الوسط من الفرق المنافسة بقوة على المراكز الأربعة الأولى في الدوري العراقي الممتاز.

وقال عمر المنصوري “نفط الوسط سيكون من الفرق المنافسة على المربع الذهبي، نفط الوسط سيظهر بشكل مختلف بعد إبرام صفقات مميزة جمعت بين الخبرة والشباب”.

وأضاف “الجهاز الفني بات يملك معلومات وافية عن لاعبيه من خلال معسكر أربيل التدريبي، المباراة التجريبية كانت فرصة مهمة للجهاز الفني للوقوف على نقاط القوة ومعالجة الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون”.

وأشار إلى أن “عندليب الفرات” سيكون منافسًا بقوة على المراكز الأولى، حيث يملك مقومات المنافسة من فريق متماسك وجهاز فني مميز وإدارة داعمة.

وراهن المنصوري، على تجاربه السابقة في الدوري العراقي، حيث سبق ومثل أندية الزوراء ونفط الجنوب.

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